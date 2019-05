Boston nastúpi v úvodnom finále aj s Chárom, Krejčím a Marchandom

Slovenský reprezentant nenastúpil pre nešpecifikované zranenie na záverečný duel finálovej série Východnej konferencie na ľade Caroliny Hurricanes.

Boston 27. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins Zdeno Chára, David Krejčí aj Brad Marchand nastúpia na úvodný duel finálovej série play off zámorskej NHL proti St. Louis Blues. Záverečná časť bojov o Stanleyho pohár odštartuje v noci na utorok o 02:00 h na domácom ľade "medveďov".



Slovenský reprezentant nenastúpil pre nešpecifikované zranenie na záverečný duel finálovej série Východnej konferencie na ľade Caroliny Hurricanes. Krejčí sa po chorobe vrátil do tréningového procesu po troch dňoch až v nedeľu. Marchand sa nedeľného tréningu pre údajné drobné poranenie ruky nezúčastnil.



"Verím, že chlapci sú dostatočne pripravení na zápas. Cez týždeň sme spravili niekoľko dôležitých taktických rozhodnutí, ktoré by nám mali umožniť úspešný vstup do série," uviedol kouč "medveďov" Bruce Cassidy na pondelňajšom tréningu.



Úvodný zápas finálovej série bude pre Boston už stý v prebiehajúcom ročníku, no prvý po desiatich dňoch voľna po poslednom stretnutí na ľade Caroliny. "Telo sa cíti celkom dobre. Sme šťastní, že sme stále v hre o trofej. Sto zápasov je dosť, ale chceli sme byť v tejto pozícií," povedal obranca Matt Grzelcyk. Informoval portál nhl.com.



Naopak, St. Louis nemôže v úvodnom stretnutí počítať s Vinceom Dunnom. Dvadsaťdvaročný obranca sa nestihol zotaviť po zásahu pukom do tváre v 3. zápase finále Západnej konferencie.