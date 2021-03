Boston podľahol New Jersey, Halák treťou hviezdou zápasu

Výsledky NHL:



Washington - New York Rangers 5:4



Detroit - Columbus 4:1



St. Louis - Anaheim 2:3 pp



Boston - New Jersey 0:1

/HALÁK za domácich vykryl 28 z 29 striel/



Dallas - Florida 1:4



Chicago - Nashville 2:3



Montreal - Ottawa - odložené



New York 29. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom prehrali v noci na pondelok v zámorskej NHL s New Jersey 0:1. Halák predviedol 28 úspešných zákrokov, prekonal ho iba Kyle Palmieri, ktorý v 17. minúte úspešne tečoval strelu Tya Smitha. Slovenského brankára vyhlásili za tretiu hviezdu stretnutia.Prvou hviezdou bol jeho náprotivok Mackenzie Blackwood, ktorý zvlikvidoval všetkých 40 striel domácich hráčov. Brankár New Jersey dosiahol premiérové čisté konto v sezóne a celkovo šieste v profiligovej kariére.Neuspel ani Dallas so slovenským obrancom Andrejom Sekerom, Stars podľahli doma Floride 1:4. Víťazstvo Panthers zariadil tromi bodmi Jonathan Huberdeau (2+1). Hostia uspeli aj bez zraneného centra Aleksandra Barkova, navyše pre vážne zranenie nohy nedohral elitný obranca panterov Aaron Ekblad. Sekera odohral 12 a pol minúty s jednou strelou na bránku.Washington zvíťazil na domácom ľade nad New Yorkom Rangers 5:4 a dosiahol tretí triumf za sebou a desiaty z uplynulých jedenástich stretnutiach. Slovenský obranca v drese Capitals Zdeno Chára odohral 18:25 minút a pripísal si jeden plusový bod, Richard Pánik strávil na ľade 8:06 minút a zaznamenal dve strely a dve mínusky.