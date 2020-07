NHL: Boston podľahol v príprave Columbusu

Výsledky - príprava NHL:



Dallas - Nashville 0:2, Columbus - Boston 4:1, Arizona - Vegas 1:4

Toronto 31. júla (TASR) - Hokejisti Bostonu prehrali v prípravnom zápase pred play off NHL v Toronte s Columbusom 1:4. Kapitán Bruins Zdeno Chára odohral v prvej obrannej dvojici vyše 16 minút, jeho krajan Jaroslav Halák sa dostal do bránky namiesto Tuukku Raska v polovici duelu za nepriaznivého stavu 0:3 a zneškodnil všetkých 10 streleckých pokusov. Štvrtý gól inkasoval Boston počas power play dve sekundy pred koncom zápasu do prázdnej bránky.Nashville zvíťazilo nad Dallasom 2:0, oba góly zaznamenal švédsky útočník Viktor Arvidsson. V ďalšom stretnutí hranom v noci na piatok si Vegas poradilo s Arizonou 4:1.