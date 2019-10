NHL: Boston poslal Cehlárika späť na farmu do Providence

Boston 29. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Boston Bruins poslalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika späť na farmu do Providence (AHL). Dvadsaťštyriročný útočník tak stihol v tejto sezóne odohrať za prvý tím "medveďov" len jeden zápas - v noci na pondelok na ľade New Yorku Rangers pri víťazstve 7:4.



Boston povolal Cehlárika do prvého tímu krátko pred duelom s Rangers. Slovenský krídelník absolvoval proti "jazdcom" tohtosezónnu premiéru v profilige. Minulosezónny finalista má stále na maródke trio útočníkov Joakim Nordström (infekcia), Par Lindholm (zranenie v hornej časti tela) a Chris Wagner (zranenie v dolnej polovici tela), dlhodobo sú zranení aj David Krejčí a Karson Kuhlman, takže je možné, že klub onedlho pozve Cehlárika z farmy späť do prvého mužstva. Bruins privítajú už v noci na stredu doma San Jose. Informoval o tom portál cbssports.com.



Cehlárikovi síce nahlodali úvod sezóny zdravotné problémy, po návrate na ľad sa však ukázal vo veľmi dobrom svetle - v šiestich zápasoch v AHL nazbieral osem bodov za šesť gólov a dve asistencie.