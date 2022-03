NHL: Boston predĺžil zmluvu s DeBruskom o ďalšie dve sezóny

Boston 21. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins predĺžil kontrakt s útočníkom Jakeom DeBruskom o ďalšie dva roky s ročným príjmom štyri milióny dolárov.



Dvadsaťpäťročný krídelník ma doterajšiu zmluvu platnú do konca prebiehajúceho ročníka v hodnote 3,675 milióna a začiatkom marca požiadal vedenie klubu o výmenu. Nakoniec však našli spoločnú reč.



Boston si vybral DeBruska zo 14. miesta draftu v roku 2015. Do prvého tímu sa prepracoval o dva roky neskôr a dokopy odohral za klub 301 zápasov základnej časti, v ktorých si pripísal 160 bodov (82+78). V 59 dueloch play off pridal 16 gólov a desať asistencií. V prebiehajúcej sezóne nazbieral v 57 zápasoch 26 bodov (15+11).