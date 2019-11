NHL: Boston predĺžil zmluvy s Coyleom a Wagnerom

Boston 28. novembra (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Boston Bruins uzavrelo nové viacročné kontrakty s útočníkmi Charliem Coyleom a Chrisom Wagnerom. Coyle podpísal šesťročný kontrakt na 31,5 milióna dolárov, Wagner sa dohodol na trojročnej zmluve v hodnote 4,05 milióna.



Dvadsaťsedemročný Coyle strelil v prebiehajúcej sezóne 5 gólov a pridal 9 asistencií v 28 dueloch. Do Bostonu prišiel vo februári z Minnesoty Wild výmenou za výber v 4. kole draftu 2019, ktorým sa stal obranca Cade Webber. Pred príchodom Bostonu, kde sa spoločne so Slovákmi Jaroslavom Halákom a Zdenom Chárom prebojoval v minulom ročníku do finále Stanley Cupu, strávil sedem ročníkov v drese Minnesoty. V najlepšej sezóne 2016-17 nazbieral americký útočník 56 bodov za 18 gólov a 38 asistencií.



O rok starší Wagner je člen štvrtého útoku Bruins. V prebiehajúcej sezóne strelil jeden gól a pridal štyri asistencie v 24 zápasoch. V počte hitov (65) je na čele štatistík Bostonu. Americký útočník nastúpil doposiaľ v NHL na 273 zápasov, predtým hral aj za Anaheim Ducks, Colorado Avalanche a New York Islanders.