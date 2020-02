NHL: Boston prehral s Detroitom, Haláka vyradili zdravotné problémy

NHL - sumár:



DETROIT RED WINGS - BOSTON BRUINS 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 23. Perlini (Erne), 48. Athanasiou (Bertuzzi, D. Larkin), 60. Athanasiou (Ehn, Hronek) – 41. Krug (Pastrňák, Bergeron). Brankári: Bernier - Rask, strely na bránku: 20:40, 19.515 divákov

New York 9. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu prehrali v nedeľňajšom dueli zámorskej NHL na ľade Detroitu 1:3. Líder súťaže tak napriek výraznej streleckej prevahe 40:20 podľahol poslednému tímu tabuľky a prišiel o šesťzápasovú víťaznú sériu.Slovenský obranca Zdeno Chára odohral v drese Bostonu 18:47 min, mal dve strely na bránku. Do bránky hostí sa mal pôvodne postaviť Jaroslav Halák, tesne pred zápasom ho ale vyradili zdravotné problémy a do zápasu nastúpil Tuukka Rask, informoval portál nhl.com. Dva góly Detroitu zaznamenal Andreas Athanasiou, 39 zákrokmi sa blysol brankár Jonathan Bernier.