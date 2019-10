NHL: Boston s Chárom zdolal Toronto, Edmonton s Jurčom prehral

Sumáre NHL:



BOSTON BRUINS - TORONTO MAPLE LEAFS 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)



Góly: 18. Pastrňák (Marchand, Krug), 27. Marchand (Pastrňák, McAvoy), 47. Ritchie (DeBrusk), 58. Lindholm (Kuraly) - 25. Kapanen (Kerfoot, Holl), 33. Kerfoot (Kapanen, Nylander). Brankári: Rask - Hutchinson, strely na bránku: 39:30, 17.193 divákov.



BUFFALO SABRES - SAN JOSE SHARKS 4:3 pp (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 28. Eichel (Dahlin, Olofsson), 40. Reinhart (Ristolainen, Eichel), 41. Skinner (Eichel, Jokiharju), 64. Eichel (Ristolainen, Mittelstadt) - 6. Gambrell (E. Karlsson, Sörensen), 16. Vlasic (Marleau, Meier), 52. E. Karlsson (Labanc, Marleau). Brankári: Hutton - Jones, strely na bránku: 29:28, 15.876 divákov.



FLORIDA PANTHERS - PITTSBURGH PENGUINS 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)



Góly: 31. Acciari (Hunt, Sceviour), 38. Malgin (Huberdeau), 54. Huberdeau (Barkov, Stralman), 59. Vatrano (Malgin, Barkov) - 32. Blueger (Guentzel, Simon), 55. Hörnqvist (Guentzel, Crosby). Brankári: Bobrovskij - Murray, strely na bránku: 22:25, 12.738 divákov.



NEW YORK RANGERS - ARIZONA COYOTES 2:3 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 26. DeAngelo (Lemieux, Bučnevič), 38. DeAngelo (Strome, Kakko) - 14. Crouse (Fischer, Söderberg), 34. Goligoski (Chychrun, Schmaltz), 62. Dvorak (Goligoski, Keller). Brankári: Georgiev - Kuemper, strely na bránku: 19:35, 17.435 divákov.



DETROIT RED WINGS - VANCOUVER CANUCKS 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)



Góly: 17. Mantha (Hronek, Bertuzzi), 30. Cholowski (Hirose, Athanasiou) - 42. Horvat (Pettersson, Hughes), 44. Horvat (Hughes, Miller), 53. Virtanen (Leivo, Benn), 55. Schaller (Pettersson), 59. Horvat (Miller, Benn). Brankári: Howard - Markström, strely na bránku: 33:41, 18.455 divákov.



MINNESOTA WILD - EDMONTON OILERS 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)



Góly: 12. Staal (Greenway, Zuccarello), 13. Staal (Soucy, Greenway), 17. Hunt (Dumba, Staal). Brankári: Dubnyk (22. Stalock) - Smith, strely na bránku: 30:25, 17.189 divákov.



NASHVILLE PREDATORS - ANAHEIM DUCKS 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)



Góly: 12. Josi (Duchene, Ellis), 17. Sissons, 21. Grimaldi (Bonino, Josi), 31. Ekholm, 45. Arvidsson, 49. Arvidsson (Järnkrok, Turris) - 44. Getzlaf. Brankári: Rinne - Gibson (41. Miller), strely na bránku: 30:27, 17.424 divákov.



WINNIPEG JETS - LOS ANGELES KINGS 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 18. Connor (Little, Ehlers), 33. Ehlers (Pionk, Heinola) - 11. Wagner (Clifford, Martinez), 25. MacDermid, 46. Kopitar (Doughty, Quick). Brankári: Hellebuyck - Quick, strely na bránku: 28:41, 15.325 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 1:2 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 17. Dach (Määttä, Strome) - 59. Holden (Stone, Šťastný), rozh. nájazd Theodore. Brankári: Lehner - Fleury, strely na bránku: 32:34, 21.172 divákov.



CALGARY FLAMES - WASHINGTON CAPITALS 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)



Góly: 24. Lindholm (Gaudreau, Giordano), 37. Czarnik (Lucic, Brodie), 60. Rieder (Mangiapane, Ryan) - 21. Carlson (Ovečkin, Oshie), 23. Stephenson, 37. Ovečkin (Bäckström, Gudas), 53. Wilson (Eller, Kempný), 59. Carlson. Brankári: Talbot - Holtby, strely na bránku: 35:30, 18.002 divákov.



Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 22:32 0 0 0 +1 1 2



Tomáš Jurčo (Edmonton) 11:41 0 0 0 0 1 0



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 23. októbra (TASR) - Hokejisti Bostonu vedení kapitánom Zdenom Chárom zdolali v noci na stredu v zámorskej NHL na domácom ľade Toronto 4:2. Súperovi sa tak revanšovali za prehru spred troch dní (3:4 po predĺžení).Chára odohral 22:32 min., pripísal si jednu strelu, plusku a odsedel dve trestné minúty. Jeho spoluhráč Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky, v bránke Bruins sa predstavil Fín Tuukka Rask. Do hry nezasiahol ani slovenský obranca v službách Toronta Martin Marinčin, ktorý bol zdravý náhradník. V drese Bruins opäť žiaril český útočník David Pastrňák, ktorý strelil efektný gól, pridal skvostnú asistenciu a dostal sa na métu 300 bodov v NHL. Dvadsaťtriročný krídelník strelou s hokejkou medzi nohami prekonal Mikea Hutchinsona a otvoril v 18. minúte skóre.povedal pre nhl.com Pastrňák, ktorý strelil svoj desiaty gól len v deviatom stretnutí. Na métu 300 bodov sa dostal vo svojom 329. zápase a po Barrym Pedersonovi (235), Bobbymu Orrovi (279) a Rayovi Bourqueovi (316) sa stal štvrtým hráčom Bruins, ktorí tento míľnik dosiahli za menej ako 350 duelov. Nerozhodný stav 2:2 zlomil v 47. minúte Brett Ritchie. Významný míľnik v kariére dosiahol aj Rask, ktorý odchytal svoj 500. zápas v NHL, všetky za Boston.uviedol Rask.Edmonton v zostave s útočníkom Tomášom Jurčom prehral na ľade Minnesoty 0:3. "" po slabom štarte dokázali prvýkrát v sezóne vyhrať dva zápasy po sebe. Naopak Oilers v druhom zápase po sebe nevyhrali, keď opäť nedali ani gól. Jurčo sa počas 11:41 min. prezentoval jednou strelou na bránku. O čisté konto Wild sa zaslúžili dvaja brankári. Začal Devan Dubnyk, ktorý nepustil za chrbát ani jednu z deviatich striel, ale v 22. minúte sa po kolízii v bránkovisku zranil a nahradil ho Alex Stalock. Ten si pripísal 16 úspešných zákrokov. Pri všetkých góloch Minnesoty bol Eric Staal, ktorý si dvomi gólmi otvoril strelecký účet v sezóne a pridal aj asistenciu. "povedal Staal. Po štvorzápasovej absencii pre zranenie sa do zostavy Wild vrátil Mats Zuccarello a vďaka asistencii zaznamenal prvý bod v službách Minnesoty.Detroit podľahol Vancouveru 2:5, v drese hostí sa hetrikom blysol Bo Horvat. Canucks strelili všetkých päť gólov v tretej tretine. Horvat dvomi rýchlymi gólmi v presilovke vyrovnal a skvelý obrat dokonal zásahom do prázdnej bránky. Bol to jeho prvý hetrik v NHL. "povedal pre nhl.com kapitán Canucks. Vancouver vyhral šiesty z posledných siedmich zápasov, Detroit prehral piatykrát za sebou.Výborný vstup do sezóny potvrdili hokejisti Buffala, ktorí zdolali San Jose 4:3 po predĺžení, vyhrali tretí duel za sebou a udržali sa na čele Východnej konferencie. Dva góly, vrátane rozhodujúceho v predĺžení, strelil Jack Eichel a pridal aj asistenciu. "povedal pre nhl.com Eichel, ktorý pri víťaznom góle dorazil strelu Rasmusa Ristolainena. Bol to jeho šiesty zásah v predĺžení, čím vyrovnal rekordné zápisy Sabres Dereka Roya a Thomasa Vaneka. Buffalo zdolalo San Jose druhýkrát za sebou, pred dvomi dňami vyhrali na ľade Sharks 4:3.Florida zdolala Pittsburgh 4:2 a bodovala v šiestom zápase za sebou. Gólom a asistenciou k tomu pomohli Jonathan Huberdeau a Denis Malgin, brankár Sergej Bobrovskij chytil 23 striel. Skóre otvoril kurióznym gólom Noel Acciari, keď Matt Murray vyrazil jeho strelu vysoko nad seba, stratil nad pukom kontrolu a ten s prispením jeho chrbta zapadol do bránky. "povedal Murray. Debut v drese "panterov" absolvoval po podpise zmluvy útočník Brian Boyle, bodovo sa nepresadil.O víťazstve Arizony na ľade New Yorku Rangers 3:2 rozhodol v predĺžení Christian Dvorak a zariadil štvrtý triumf Coyotes v rade. Brankár Darcy Kuemper zaznamenal 17 zásahov a v trinástom zápase za sebou neinkasoval viac ako dva góly. Rangers sa v poslednom čase nedarí, za kratší koniec ťahali v piatom stretnutí za sebou. Po dvoch prehrách sa tešili hráči Nashvillu, keď zdolali doma Anaheim Ducks vysoko 6:1. Gólom a asistenciou pomohli k úspechu Predators Viktor Arvidsson a Roman Josi, Pekka Rinne chytil 26 striel.Slovinský útočník Anže Kopitar rozhodol o triumfe Los Angeles vo Winnipegu 3:2, keď v tretej tretine zlomil štvrtým gólom v sezóne nerozhodný stav. Kapitán Kings po prihrávke Drewa Doughtyho v presilovke vletel do útočného pásma a bekhendom prekonal Connora Hellebuycka.opísal svoj zásah. Jets sa v poslednom čase nedarí, z posledných piatich duelov na domácom ľade prehrali štyri.Brankár Vegas Marc Andre-Fleury sa tešil zo 446. víťazstva v NHL a posunul sa na siedme miesto historických tabuliek. Golden Knights zvíťazili v Chicagu 2:1 po nájazdoch. Fleury zaznamenal 31 zásahov a v počte víťazstiev predbehol legendárneho Terryho Sawchuka. "uviedol na Fleuryho adresu tréner Vegas Gerard Gallant. Jediný gól Blackhawks strelil osemnásťročný center Kirby Dach. Pre trojku draftu 2019 to bol prvý gól v profiligovej kariére.Skvelú formu potvrdil Washington, keď uspel v Calgary 5:3 a vyhral štvrtý zápas za sebou. Dva góly strelil John Carlson a stal sa len štvrtým obrancom v histórii NHL, ktorý v októbri zaznamenal minimálne 20 bodov. Pred ním to dosiahli len Paul Coffey, Al MacInnis a Brian Leetch. "smial sa Calson, ktorý si upevnil post lídra bodovania celej NHL. Na konte má už 20 bodov (5+15) v 11 zápasoch. Radosť z výkonov svojho spoluhráča má aj kapitán Alexander Ovečkin, ktorý v Calgary strelil už svoj siedmy gól v sezóne.povedal ruský kanonier a narážal na to, že by Carlson mal vyhrať Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL.