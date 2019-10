VIDEO: NHL: Boston s triom Slovákov zvíťazil nad Rangers

New York 28. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára prispel gólom a asistenciou v noci na pondelok v zámorskej NHL k víťazstvu Bostonu na ľade New Yorku Rangers 7:4. V bránke Bruins zlikvidoval Jaroslav Halák 25 striel domácich, tretí Slovák v zostave "medveďov" Peter Cehlárik odohral pri svojom tohtosezónnom debute vyše 12 minút a zaznamenal dva mínusové body. Hostí k triumfu potiahol hetrikom Patrice Bergeron a piatimi asistenciami sa prezentoval David Pastrňák.



Edmonton doma prehral s Floridou 2:6, slovenský útočník Oilers Tomáš Jurčo odohral vyše 11 minút a zapísal si jeden mínusový bod.







výsledky:

Edmonton - Florida 2:6,

Detroit - St. Louis 4:5 pp,

Chicago - Los Angeles 5:1,

New York Islanders - Philadelphia 5:3,

New York Rangers - Boston 4:7 (za hostí Z. CHÁRA 1+1, J. HALÁK zlikvidoval 25 striel),

Ottawa - San Jose 5:2, Vegas - Anaheim 5:2