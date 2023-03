NHL: Boston späť na víťaznej vlne, otočil duel s Detroitom

Boston - Detroit 3:2

New York 11. marca (TASR) - Suverénny líder súťaže z Bostonu zdolal v sobotnom zápase NHL na domácom ľade Detroit 3:2, hoci po prvej tretine prehrával o dva góly. Bruins v druhej časti vyrovnali a víťazný gól strelil šesť minút pred koncom útočník Garnet Hathaway, čerstvá posila z Washingtonu."Medvedi" si napravili chuť po predchádzajúcej prehre s Edmontonom (2:3), zaknihovali deviate víťazstvo v desiatich súbojoch. Už v noci si môžu ako prvý tím ligy zabezpečiť vo veľkom predstihu postup do play off. Istotu budú mať, ak NY Islanders akýmkoľvek spôsobom prehrajú s Washingtonom, respektíve ak Ottawa v riadnom hracom čase prehrá s Vancouverom.