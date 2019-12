NHL: Boston, Tampa i Washington s prehrami, Slováci nebodovali

New York 10. decembra (TASR) - V noci na utorok sa v zámorskej NHL predstavili traja slovenskí hokejisti, ani jeden z nich nebodoval. Boston Bruins v obrane so Zdenom Chárom prehrali na ľade Ottawy Senators 2:5. Kapitán "medveďov" odohral vyše 18 minút a zaznamenal plusový bod. V bránke dostal namiesto Jaroslava Haláka prednosť Fín Tuukka Rask.



Hráči Tampy Bay Lightning v zostave s Erikom Černákom podľahli doma New Yorku Islanders 1:5. Černák si pripísal na konto mínusku. Nedarilo sa ani Washingtonu s Richardom Pánikom, Capitals prehrali na vlastnom ľade s Columbusom Blue Jackets 2:5. Pánikovi pribudli do štatistík dva mínusové body.



výsledky:



Tampa Bay - New York Islanders 1:5, Washington - Columbus 2:5, Ottawa - Boston 5:2, Colorado - Calgary 4:5 pp