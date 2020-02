NHL: Boston utŕžil debakel, Tatar sa tešil z triumfu a Černák nedohral

Hokejisti Minnesoty Wild Eric Staal (12) a Jared Spurgeon sa tešia po góle v zápase zámorskej NHL proti Edmontonu Oilers 21. februára 2020 v Edmontone, archívna foto. Foto: TASR

NHL - sumáre:



NEW JERSEY DEVILS - WASHINGTON CAPITALS 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 13. Bratt (Severson), 33. Simmonds (Bratt, Gusev), 59. Severson (Gusev) - 35. T. Wilson (Carlson, N. Bäckström), 45. Ovečkin (Kuznecov, Jensen). Brankári: Blackwood - Samsonov, strely na bránku 29:35





PHILADELPHIA FLIERS - WINNIPEG JETS 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)



Góly: 3. Laughton (Provorov, Braun), 10. Laughton (Braun), 35. Coutourier (Voráček, Niskanen), 50. Pitlick (Hagg, Braun) - 39. Morrissey (Scheifele, Ehlers), 44. Laine (Pionk, Wheeler). Brankári: Hart - Hellebuyck, strely na bránku 30:29



PITTSBURGH PENGUINS - BUFFALO SABRES 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)



Góly: 32. Malkin, 58. Malkin (Hornqvist) - 1. Girgensons (Okposo), 7. Reinhart, 11. Eichel (Ristolainen, Reinhart), 46. Skinner (M. Johansson, Frolík), 53. Eichel (Dahlin). Brankári: Jarry - Hutton, strely na bránku 43:26



New York Rangers - San Jose 3:2,



Ottawa - Montreal 0:3,



Toronto - Carolina 3:6,



Arizona - Tampa Bay 7:3,



Nashville - Columbus 4:3 pp a sn,



Vancouver - Boston 9:3

/HALÁK chytal od 50. minúty, inkasoval tri góly/,



Vegas - Florida 5:3,



Los Angeles - Colorado 1:2 pp a sn



New York 23. februára (TASR) - V jedenástich zápasoch NHL v noci na nedeľu sa predstavili siedmi slovenskí hokejisti, no nebodoval ani jeden. Z víťazstva sa tešil útočník Tomáš Tatar, ktorého Montreal triumfoval na ľade Ottawy 3:0. V obrane Senators sa predstavil Christián Jaroš, ktorého klub povolal pred zápasom z farmy v Belleville (AHL).Krutý debakel inkasoval líder súťaže Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom, Bruins prehrali na ľade Vancouveru 3:9. Fínsky brankár "medveďov" Tuukka Rask dostal šesť gólov, v 47. minúte prepustil miesto Slovákovi Jaroslavovi Halákovi, ktorý inkasoval trikrát z ôsmich striel.Ruský kanonier Alexander Ovečkin strelil už svoj 700. gól v profilige, jeho Washington však prehral na ľade New Jersey 2:3. Capitals prežívajú menšiu krízu, štvrtý tím Východnej konferencie prehral vo štvrtom stretnutí za sebou. V jeho drese nastúpil aj slovenský útočník Richard Pánik, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Tridsaťštyriročný Ovečkin sa vďaka jubilejnému zásahu zo 45. minúty stal ôsmym hráčom v histórii súťaže, ktorý pokoril 700-gólovú hranicu.Tampa Bay podľahla domácej Arizone 3:7, duel nedokončil obranca "bleskov" Erik Černák. Odohral len desať minút a 39 sekúnd predtým, než zamieril do šatne so zranením dolnej časti tela. Jeho rozsah zatiaľ nie je známy.Toronto s obrancom Martinom Marinčinom nezvládlo dôležitý zápas a prehralo doma s Carolinou 3:6. Pittsburgh prehral druhý zápas za sebou a opäť hladko proti súperovi, ktorý je mimo priečky zaisťujúce play off. Po Toronte nestačil na Buffalo 2:5.