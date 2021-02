NHL: Boston v bránke s Halákom podľahol New Jersey, Washington vyhral

NHL - výsledky:



Boston - New Jersey 2:3, Columbus - Nashville 3:0, Philadelphia - New York Rangers 2:3 pp a sn, Pittsburgh - New York Islanders 4:1, Toronto - Ottawa 7:3, Washington - Buffalo 3:1, St. Louis - San Jose 3:2 pp, Arizona - Los Angeles 2:3 pp a sn, Anaheim - Minnesota 1:3, Dallas - Tampa Bay odložili

New York 19. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali v zámorskej NHL na svojom ľade s New Jersey 2:3. Halák si vo svojom šiestom dueli v sezóne pripísal 23 úspešných zákrokov.Prvé dva góly v sezóne zaznamenal v drese hostí Kyle Palmieri, tretí pridal Čech Pavel Zacha. "Diabli" vyhrali aj druhý zápas po vynútenej dvojtýždňovej pauze, ktorú spôsobili problémy s koronavírusom v tíme. David Pastrňák v závere pri hre bez Haláka znížil v prsilovke na 2:3, ale na vyrovnanie už Bostonu nezostal čas.Washington si poradil s Buffalom 3:1 a súperovi pripravil štvrtú prehru za sebou. Slovenský obranca domácich Zdeno Chára odohral takmer 20 minút s dvoma plusovými bodmi, jeho krajan Richard Pánik mal minutáž 13:53, tri "hity" a jeden plusový bod. Za Capitals skórovali Nicklas Bäckström, Tom Wilson a Conor Sheary, český brankár Vitek Vaněček zaznamenal 22 zákrokov.Auston Matthews zvýšil náskok na čele tabuľky strelcov, keď dvoma zásahmi prispel k triumfu Toronta and Ottawou 7:3 a pridal aj dve asistencie. Na konte má v prebiehajúcom ročníku spolu už 16 gólov. Štyrmi bodmi sa zaskvel aj Mitch Marner (1+3).New York Rangers vyhrali na ľade Philadelphie 3:2 po nájazdoch, v nich sa v drese hostí presadili Kaapo Kakko a Artemij Panarin. Domáci hrali prvýkrát od 7. februára, pretože predtým ich kabínu zasiahla pandémia a proti "jazdcom" sa naďalej museli pre tzv. covid protokol zaobísť bez šiestich hráčov vrátane kapitána Claudea Girouxa i Čecha Jakuba Voráčka.Lotyšský brankár Elvis Merzlikins si pripísal šiesty kariérny shutout a priviedol Columbus k triumfu nad Nashvillom 3:0. Merzlikins po zranení v hornej časti tela nastúpil od začiatku zápasu prvýkrát od 31. januára.Duel medzi Dallasom a Tampou Bay, v ktorom mali proti sebe nastúpiť slovenskí obrancovia Andrej Sekera a Erik Černák, sa nehral pre mrazivé počasie v kombinácii s prerušením dodávok elektriny v americkom štáte Texas. Vedenie profiligy odložilo aj ich ďalší plánovaný zápas najbližšiu sobotu.