NHL: Boston vyhral vo Washingtone, Colorado otočilo zápas so Seatllom

výsledky:



Washington - Boston 3:7, Colorado - Seattle 4:3

New York 11. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Washingtonu Capitals vysoko 7:3, keď sériou šiestich gólov po sebe otočil z 0:2. V drese hostí sa zaskvel obranca Matt Grzelcyk, ktorý si pripísal na konto gól a štyri asistencie, dva presné zásahy a asistenciu zaznamenali Brad Marchand a David Pastrňak. Slovenský bek domácich Martin Fehérváry odohral 20:15 minút a do štatistík si pripísal jednej plusový bod, päť "hitov" a jeden blok. Pre Washington to bola už štvrtá prehra v sérii, Boston vyhral piaty zo šiestich duelov.Colorado si doma poradilo so Seattlom tesne 4:3, keď v tretej tretine otočilo nepriaznivý stav gólmi Devona Toewsa a Nazema Kadriho. Ďalšie dva presné zásahy pridal Nicolas Aube-Kubel. Colorado vyhralo dvanásty zápas po sebe na domácom ľade, čo je rekord organizácie Avalanche/Quebec Nordiques.