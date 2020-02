NHL: Boston zdolal Calgary a dosiahol piaty triumf za sebou

Výsledky:



Carolina - New York Rangers 2:5,

New York Islanders - Detroit 4:1,

Dallas - St. Louis 1:5,

Chicago - Nashville 2:1 pp,

Calgary - Boston 3:4,

Edmonton - Minnesota 3:5,

Anaheim - Colorado 0:1



New York 22. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu dosiahli piate víťazstvo v NHL za sebou. V noci na sobotu zdolali domáce Calgary 4:3. Slovenský brankár Jaroslav Halák pomohol "medveďom" osemnástimi zákrokmi. Jeho spoluhráč Zdeno Chára odohral 20:38 minúty a mal plusový bod.Edmonton prehral v Minnesote 3:5. Oilers nastúpili bez zraneného kapitána Connora McDavida, hoci zámorské médiá špekulovali o jeho možnom návrate. Nemecký kanonier Leon Draisaitl poslal hostí v druhej tretine do vedenia 3:2, jeho 35. zásah v tejto sezóne však Edmontonu napokon nestačil. V zápase aj raz asistoval a k pokoreniu 100-bodovej hranice mu chýbajú tri body. "Olejári" prehrali druhýkrát za sebou. V drese domácich zažiaril 30-ročný obranca Jared Spurgeon, ktorý prvýkrát v kariére dosiahol čistý hetrik. V rozmedzí 31.-59. minúty ním otočil zápasu z 2:3 na 5:3.V drese Dallasu opäť chýbal Andrej Sekera. Stars bez slovenského zadáka prehrali na vlastnom ľade so St. Louis 1:5