VIDEO: NHL: Boston zdolal v prvom finále St. Louis, Chára nedohral

Prvý zápas finálovej série play off NHL:

BOSTON BRUINS - ST. LOUIS BLUES 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Góly: 23. Clifton (Kuraly, Nordström), 33. McAvoy, 46. Kuraly (Acciari, Chára), 59. Marchand – 8. Schenn (Schwartz, Bouwmeester), 21. Tarasenko (Schenn). Rozhodovali: Kozari, Sutherland – Racicot, Devorsk, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 17.565 divákov.



Boston: Rask – McAvoy, Chára, Carlo, Krug, Clifton, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Backes, Krejčí, DeBrusk – Heinen, Coyle, Johansson – Acciari, Kuraly, Nordström.



St. Louis: Binnington – Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, Gunnarsson – Tarasenko, Schenn, Schwartz – Perron, O'Reilly, Blais – Thomas, Bozak, Maroon – Steen, Sundqvist, Barbašev.



/stav série: 1:0/

Boston 28. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zdolali v noci na utorok v prvom súboji finále play off NHL St. Louis Blues 4:2 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazné zápasy. Asistenciou sa na víťaznom góle podieľal Zdeno Chára, slovenský obranca však duel nedohral a tesne pred koncom odišiel do kabíny. Kapitán Bostonu utrpel tržnú ranu na predlaktí po nastrelení pukom.Na ľade v TD Garden odštartovali finále lepšie hostia, do vedenia ich dostal Brayden Schenn v 8. minúte. Na začiatku druhej tretiny zvýšil Vladimír Tarasenko na 2:0, no potom prišli chvíle Bostonu. Connor Clifton znížil na rozdiel gólu a o desať minút po jeho zásahu vyrovnal Charlie McAvoy. V tretej tretine dokonal obrat Sean Kuraly a definitívnu poistku pridal gólom do prázdnej bránky Brad Marchand.Kapitán "medveďov" Chára strávil na ľade 19 minút a 38 sekúnd, na bránku vyslal jednu strelu, a rozdal dva "hity". V závere však dostal pukom do predlaktia a s krvavou ranou a bolestivým výrazom v tvári opustil ľad.Záverečné boje o Stanleyho pohár pokračujú druhým duelom v noci na štvrtok opäť na ľade "medveďov".Boston začal veľmi aktívne a už po 35 sekundách sa prezentoval bombou spomedzi kruhov Pastrňák. Puk zostal ležať za brankárom, ale obrana Bluesmanov ho odpratala do bezpečia. Od dve minúty neskôr sa do úniku dostal DeBrusk, ale Binningtona neprekonal. Brankár hostí sa zaskvel aj po ďalšej strele Pastrňáka, potom sa dostali do šance aj hráči St. Louis. Pri svojej prvej šanci sa k odrazenému puku dostal Schenn a otvoril skóre. Po góle boli "bluesmani" pri chuti, zvýšili streleckú aktivitu, ale v 15. minúte mal ďalšiu dobrú možnosť domáci Johansson. Prvú tretinu napokon uzavrela nebezpečná strela Grzelcyka, ktorý len tesne minul bránku Binningtona.Druhá tretina patrila jasne Bostonu, domácich paradoxne naštartovala chyba Pastrňáka v úvode. Český krídelník za vlastnou bránkou poslal puk rovno na hokejku Schenna, ktorý ho následne cez Cháru poslal na Tarasenka a ruský útočník bez prípravy prekonal Raska po druhý raz. Radosť St. Louis trvala iba 76 sekúnd, keď Clifton zužitkoval prácu Kuralyho a znížil na 1:2. Domáci už potom boli lepší, mali streleckú prevahu a v 33. minúte vyrovnal v početnej výhode McAvoy. Obranca Bruins si nakorčuľoval s pukom medzi kruhy a trafil presne.Úvod tretieho dejstva sa niesol v rovnakom duchu ako celá druhá tretina, Boston bol naďalej aktívnejší. V 46. minúte kapitán tímu Zdeno Chára nahodil puk na Binningtona, Acciari ho vzápätí poslal na hokejku Kuralyho a ten poslal "medvede" po prvý raz v zápase do vedenia. St. Louis mohli odpovedať v následnej presilovke, ale v nej prakticky nič nevymysleli. V závere hostia odvolali brankára, ale risk im nevyšiel. Naopak, Marchand do prázdnej bránky spečatil triumf Bostonu v prvom finále.Zdeno Chára (Boston) 19:38 0 1 1 0 1 0/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/