NHL: Bouchard je v exkluzívnom klube, napodobnil legendárneho Orra
Bouchard strelil v tejto sezóne 14 gólov a atakuje svoje maximum 18 presných zásahov zo sezóny 2023/24.
Autor TASR
Edmonton 25. januára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Evan Bouchard odohral v noci na nedeľu životný zápas v NHL. Pri víťazstve Edmontonu nad Washingtonom 6:5 po predĺžení zaznamenal šesť bodov, keď strelil tri góly a pridal tri asistencie. Bol to prvý hetrik obrancu Oilers za uplynulých 20 rokov.
Bouchard sa stal len druhým obrancom v histórii NHL, ktorý zaznamenal šesť bodov a osem striel v jednom zápase. Dostal sa do exkluzívneho klubu k Bobbymu Orrovi. Legendárny obranca Bostonu Bruins to dokázal dvakrát - 14. novembra 1971 proti Los Angeles Kings a 7. novembra 1974 proti Washingtonu Capitals.
Bol to prvý hetrik obrancu Oilers od 14. januára 2006, keď to dokázal Marc-Andre Bergeron a šesť bodov v jednom stretnutí medzi obrancami tohto kanadského klubu naposledy nazbieral Paul Coffey 14. marca 1986.
