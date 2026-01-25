Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. január 2026Meniny má Gejza
< sekcia Šport

NHL: Bouchard je v exkluzívnom klube, napodobnil legendárneho Orra

.
Hokejista Edmontonu Oilers Evan Bouchard. Foto: TASR/AP

Bouchard strelil v tejto sezóne 14 gólov a atakuje svoje maximum 18 presných zásahov zo sezóny 2023/24.

Autor TASR
Edmonton 25. januára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Evan Bouchard odohral v noci na nedeľu životný zápas v NHL. Pri víťazstve Edmontonu nad Washingtonom 6:5 po predĺžení zaznamenal šesť bodov, keď strelil tri góly a pridal tri asistencie. Bol to prvý hetrik obrancu Oilers za uplynulých 20 rokov.

Bouchard sa stal len druhým obrancom v histórii NHL, ktorý zaznamenal šesť bodov a osem striel v jednom zápase. Dostal sa do exkluzívneho klubu k Bobbymu Orrovi. Legendárny obranca Bostonu Bruins to dokázal dvakrát - 14. novembra 1971 proti Los Angeles Kings a 7. novembra 1974 proti Washingtonu Capitals.

Bol to prvý hetrik obrancu Oilers od 14. januára 2006, keď to dokázal Marc-Andre Bergeron a šesť bodov v jednom stretnutí medzi obrancami tohto kanadského klubu naposledy nazbieral Paul Coffey 14. marca 1986.

Bouchard strelil v tejto sezóne 14 gólov a atakuje svoje maximum 18 presných zásahov zo sezóny 2023/24.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude