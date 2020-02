NHL: Bouwmeester sa po kolapse už v tejto sezóne na ľad nevráti

St. Louis 26. februára (TASR) - Hokejový obranca Jay Bouwmeester sa už v prebiehajúcej sezóne NHL na ľad nevráti. Zadák úradujúceho víťaza Stanley Cupu St. Louis Blues to oznámil v stredu na tlačovej konferencii.



Bouwmeester skolaboval 12. februára na striedačke v priebehu prvej tretiny zápasu na ľade Anaheimu Ducks. Vďaka rýchlemu zásahu sa lekárskemu tímu podarilo obnoviť srdcovú činnosť 36-ročného Kanaďana, následne ho pri vedomí transportovali do nemocnice. Za stavu 1:1 duel prerušili, dohrajú ho 11. marca.



"Je to náročné, ale hokej naozaj nebol v uplynulých týždňoch mojou prioritou. Ale už sa cítim celkom dobre, takže to môžete porovnať s iným zranením, pre ktoré jednoducho nemôžete hrať," uviedol Bouwmeester.



V polovici februára mu kardiológovia v Anaheime voperovali implantovateľný kardioverter-defibrilátor (ICD), ktorý sleduje a upravuje srdcové arytmie. Jeho zdravotný stav sa zlepšil a prepustili ho z nemocnice domov, kde zostáva pod dohľadom lekárov. Vedenie Blues ho zapísalo na listinu zranených hráčov.



Generálny manažér St. Louis Doug Armstrong uviedol, že zatiaľ nepadlo rozhodnutie, či Bouwmeester bude v budúcej sezóne pokračovať v kariére. V NHL pôsobí už 17. sezónu a s 1241 zápasmi je druhý spomedzi aktívnych obrancov. Viac duelov odohral len slovenský kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára.