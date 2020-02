NHL: Bouwmeester skolaboval na striedačke, jeho stav je stabilizovaný

Anaheim 12. februára (TASR) - Hokejový obranca Jay Bouwmeester z tímu úradujúceho víťaza Stanley Cupu St. Louis Blues skolaboval na striedačke v priebehu prvej tretiny zápasu NHL na ľade Anaheimu Ducks. Tridsaťšesťročného Kanaďana po niekoľkominútovom ošetrení previezli na nosidlách do nemocnice, podľa vedenia klubu bol pri vedomí a hýbal sa. Duel za stavu 1:1 prerušili, do konca prvej tretiny chýbalo 7 minút a 50 sekúnd. O termíne dohrávky rozhodne NHL neskôr.



Bouwmeester sa po dlhom striedaní vrátil na striedačku a keď sa naťahoval za fľašou vody, zrazu sa zrútil na zem. Jeho spoluhráči Vince Dunn a Alex Pietrangelo si to všimli ako prví a okamžite zalarmovali záchranárov. "Jay mal srdcovú príhodu a skolaboval na striedačke. Vďaka rýchlej pomoci našich zdravotníkov, ako aj zdravotníkov a lekárov Anaheimu je jeho stav stabilizovaný. Počas transportu do nemocnice bol pri vedomí a hýbal všetkými končatinami. Jay absolvuje lekárske vyšetrenia, o jeho stave budeme informovať v stredu," uviedol generálny manažér St. Louis Blues Doug Armstrong v stanovisku. Zápas sledoval priamo v Honda Center aj Bouwmeesterov otec.



V NHL pôsobí Bouwmeester už 17. sezónu a s 1241 zápasmi je druhý spomedzi aktívnych obrancov. Viac duelov odohral len slovenský kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára (1540). Edmontonský rodák bol juniorskou hviezdou a do NHL ho v roku 2002 draftovala Florida Panthers. Na juhovýchode USA strávil prvých šesť sezón v profilige, ďalšie štyri pôsobil v Calgary Flames a dres Blue si oblieka od sezóny 2012-13. V apríli podpísal so St. Louis ročný kontrakt na 3,25 milióna dolárov.



Skúsený obranca počas kariéry nevynechal veľa zápasov a drží jednu z najdlhších sérií spomedzi "železných mužov." Bez prerušenia odohral 737 zápasov, sériu zastavilo až zranenie dolnej časti tela v roku 2014. Pár duelov pre otras mozgu vynechal v sezóne 2015-16 a zranenie boku mu ukončilo ročník 2017-18. V tejto sezóne nastúpil na všetkých 57 duelov.



V NHL naposledy skolaboval na striedačke v roku 2014 útočník Dallasu Stars Rich Peverley, ktorého takisto vďaka rýchlej pomoci zachránili. NHL dbá na bezpečnosť hráčov a kluby musia doržiavať prísne štandardy. Na každom zápase musia byť minimálne dvaja lekári, sanitka a defibrilátor, ktorý v roku 2005 zachránil život českému obrancovi Detroitu Red Wings Jiřímu Fischerovi, ktorý takisto skolaboval na striedačke.