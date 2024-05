Bowness, Brunette a Tocchet sú finalisti ceny pre najlepšieho trénera

New York 3. mája (TASR) - Rick Bowness, Andrew Brunette a Rick Tocchet sú finalisti na zisk Ceny Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera v tejto sezóne zámorskej hokejovej NHL. Rozhodli o tom hlasovaním členovia Národnej asociácie vysielateľov. Minulý rok získal Jack Adams Award bostonský tréner Jim Montgomery, pripomenula oficiálna stránka súťaže nhl.com/sk.



Šesťdesiatdeväťročný Bowness priviedol Winnipeg Jets (52-24-6) na druhé miesto Centrálnej divízie, pričom jeho tím mal o 15 bodov viac ako pred rokom (z 95 na 110). Winnipeg inkasoval v tejto sezóne najmenej gólov z celej NHL (199 vrátane víťazných gólov v nájazdoch) a mal štvrté najlepšie skóre (+60). Bilancia 52 výhier je vyrovnaním klubového rekordu z ročníka 2017/18. Bowness je finalista trénerskej ceny prvýkrát a stal by sa prvým víťazom z Winnipegu.



Brunette zaznamenal v Nashville Predators bilanciu 47-30-5 a s tímom sa prebojoval do vyraďovačky vďaka prvej voľnej karte v Západnej konferencii. Minulý rok sa "predátori" do play off nedostali. Päťdesiatročný tréner medzi 17. februárom a 26. marcom priviedol zverencov ku klubovému rekordu 18 zápasov s aspoň bodom (16-0-2). V roku 2022 skončil Brunette druhý v hlasovaní o Jack Adams Award, keď nasmeroval Floridu k Prezidentskej trofeji pre najlepší tím základnej časti. Stal by sa prvým víťazom tejto ceny v histórii Predators.



Tocchet vo svojej prvej kompletnej sezóne na striedačke Vancouveru Canucks (50-23-9) dostal kanadský tím na prvú priečku Pacifickej divízie. Oproti minulej sezóne sa Vancouver zlepšil o 12 výhier a 26 bodov. S priemerom 3,4 gólu na zápas bol šiesty v lige, s priemerom 2,7 tých inkasovaných spolu s Bostonom piaty. Z najhorších oslabení v sezóne 2022/23 (71,6) sa posunul na 17. miesto spolu so St. Louis Blues (oba tímy 79,1 percenta). Šesťdesiatročný kouč je medzi finalistami premiérovo.