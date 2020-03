NHL: Boychuk potreboval 90 stehov, ale neutrpel zranenie oka

New York 5. marca (TASR) - Kanadský hokejista Johnny Boychuk potreboval 90 stehov na zašitie viečka, no neutrpel žiadne zranenie oka. Vo štvrtok to vyhlásil prezident a generálny manažér tímu zámorskej NHL New York Islanders Lou Lamoriello.



Tridsaťšesťročný bek sa zranil v stredajšom zápase s Montrealom (2:6), keď ho v polovici záverečnej časti zasiahol nechtiac korčuľou do tváre Artturi Lehkonen. "Je v poriadku, neutrpel žiadne zranenie oka. Korčuľa našťastie trafila iba viečko, potreboval však 90 stehov, aby mu to napravili. Postaral sa o to plastický chirurg," uviedol Lamoriello.



Boychuk utrpel zranenie, keď boli aj s Lehkonenom pred bránkou Islanders a fínsky útočník náhle spadol dopredu, pričom mu vyleteli nohy do vzduchu a práva korčuľa zasiahla Boychukovu tvár. "Bude v poriadku, je to len otázka času," dodal Lamoriello. Informovala agentúra AP.