NHL: Boyle a Bartkowski sa dohodli na skúšobnej zmluve s Pittsburghom

Pittsburgh 4. septembra (TASR) - Dvojica veteránov hokejovej NHL Brian Boyle a Matt Bartkowski sa dohodla na skúške s Pittsburghom Penguins. Oznámil to generálny manažér Ron Hextall na oficiálnom webe klubu.



Tridsaťšesťročný útočník Boyle i o tri roky mladší obranca Bartkowski sa zúčastnia na tréningovom kempe, ktorého termín oznámia neskôr. Boyle strávil v NHL viac ako dvanásť sezón, obliekal si dresy Los Angeles Kings, New Yorku Rangers či Floridy Panthers, v 805 zápasoch nazbieral 231 bodov za 130 gólov a 101 asistencií. Bartkowski má za sebou jedenásť sezón v profilige, no väčšinou pôsobil v nižších súťažiach. Za Boston, Vancouver, Calgary a Minnesotu odohral dovedna 256 duelov v základnej časti s bilanciou 8+40. V play off pridal dvadsať štartov (1+2).