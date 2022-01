Brankárovi A. Dellovi dali trest za faul, dostal trojzápasový dištanc

Buffalo 27. januára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Aaron Dell z Buffala dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL trojzápasový trest za faul na krídelníka Ottawy Drakea Bathersona. Ten si následne pri náraze o mantinel poranil ľavý členok a príde okrem iného aj o štart na All Star exhibícii.



Dell fauloval Bathersona v utorkovom zápase Buffala s Ottawou. Po spracovaní puku lakťom zastavil napádajúceho protihráča a poslal ho na mantinel. Brankára Sabres rozhodcovia v zápase nepotrestali, dodatočne ho však suspendovala ligová disciplinárka. Počas nútenej pauzy príde aj o 11.250 dolárov, ktoré mu strhnú z platu, informovala agentúra AP



Dvadsaťtriročný Batherson, ktorý je s 34 bodmi najproduktívnejší hráč Senators, si pri náraze poranil členok a ľad opustil v bolestiach. Stalo sa to krátko po tom, ako strelil gól na 2:0 na konci prvej tretiny. Prispel tak k víťazstvu Ottawy 5:0. "Iba som sa snažil získať trochu času pre nášho obrancu. Dúfam, že Drake bude v poriadku, nechcel som ho zraniť," bránil sa Dell. Jeho suspendácia ešte zhoršila situáciu v bránkovisku Buffala, Sabres chýbajú zo zdravotných dôvodov až štyria brankári.



Bathersona nahradí v All Star exhibícii spoluhráč z Ottawy Brady Tkachuk.