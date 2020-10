NHL: Brankár Crawford zamieril do New Jersey

Newark 10. októbra (TASR) - Kanadský hokejový brankár Corey Crawford sa po trinástich sezónach rozlúčil s dresom Chicaga a zamieril do tímu NHL New Jersey Devils. Ako neobmedzený voľný hráč podpísal s "diablami" dvojročnú zmluvu, vďaka ktorej zarobí v priemere 3,9 milióna dolárov za sezónu.



Tridsaťpäťročný Crawford získal s Chicagom dvakrát Stanleyho pohár, Blackhawks mu však po vypršaní zmluvy neponúkli novú a rozhodli sa dať priestor mladším brankárom. "Sme nadšení, že môžeme privítať Coreyho v našej organizácii. Je to rodený víťaz a dvojnásobný ligový šampión. Veríme, že svojou súťaživosťou 'nakazí' celé mužstvo a pôjde príkladom našim mladším hráčom," povedal pre nhl.com na adresu novej posily generálny manažér Devils Tom Fitzgerald.



Crawford dosiahol v minulej sezóne priemer 2,77 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 91,7 percenta v 40 stretnutiach základnej časti, v nadstavbe si pripísal deväť štartov (priemer 3,31, 90,7 percenta). V New Jersey by mal bojovať o miesto medzi žŕdkami s 23-ročným Mackenziem Blackwoodom.