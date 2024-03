NHL: Brankár Fedotov sa presunul do zámoria a môže nastúpiť za Flyers

Philadelphia 29. marca (TASR) - Ruský hokejový brankár Ivan Fedotov sa presunul do zámoria, kde bude obliekať dres Philadelphie Flyers. Do zápasov v NHL môže zasiahnuť okamžite, o jeho nasadení rozhodnú tréneri na čele s Johnom Tortorellom.



Fedotov sa v máji 2022 dohodol s Flyers na ročnej spolupráci. Tá sa však nemohla uskutočniť, pretože ho zatkla ruská polícia, ktorá ho obvinila z falšovania dokumentov a vyhýbaniu sa vojenskej službe. V júli 2023 podpísal nový kontrakt s CSKA Moskva.



"Rok sme ho zo známych dôvodov nevideli. V tejto sezóne KHL sa chvíľku dostával do formy, ale druhá polovica mu vyšla. V play off chytal fantasticky. My sme v jeho prípade postupovali podľa ustanovení NHL, takže sme urobili všetko podľa správnosti. Trvalo to dlho, ale stále sme verili, že Ivan priletí. V osobnom živote toho zažil veľmi veľa, nevzdáva sa a zlepšuje sa. Preto sme radi, že je v našom tíme," uviedol generálny manažér klubu Daniel Brir pre oficiálny web profiligye.



Hoci za Philadelphiu ani žiaden iný klub v sezóne 2022/23 nenastúpil, Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) rozhodla, že jeho kontrakt v NHL je naďalej platný. Fedotov mal na rozhodnutie reagovať do 14 dní, čo sa však nestalo, a tak mu IIHF udelila štvormesačný zákaz činnosti. CSKA ho napriek trestu opakovane nasadila do duelov KHL. Od IIHF za to klub dostal peňažný trest. Ruský brankár napokon mohol vycestovať do zámoria po vypadnutí CSKA v prvom kole play off KHL.