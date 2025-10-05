Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NHL: Brankár Gustavsson podpísal nový päťročný kontrakt s Minnesotou

Na snímke Filip Gustavsson. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročný Gustavsson odohral v minulom ročníku za Wild spolu 58 stretnutí s priemerom 2,56 inkasovaného gólu na zápas.

Autor TASR
St. Paul 5. októbra (TASR) - Švédsky hokejový brankár Filip Gustavsson podpísal nový päťročný kontrakt s klubom zámorskej NHL Minnesota Wild. Zmluva začne platiť od sezóny 2026/2027 a prinesie mu spolu 34 miliónov amerických dolárov.

Dvadsaťsedemročný Gustavsson odohral v minulom ročníku za Wild spolu 58 stretnutí s priemerom 2,56 inkasovaného gólu na zápas. Pripísal si päťkrát čisté konto. Do Minnesoty prišiel v júli 2022 z Ottawy výmenou za iného brankára Cama Talbota. Informovala agentúra AP.
