Hokejový brankár Hutton sa rozhodol ukončiť kariéru

New York 15. júna (TASR) - Hokejový brankár Carter Hutton ukončil svoju športovú kariéru. Podľa správy, ktorú TASR získala z denníka The Chronicle Journal, sa 36-ročný Kanaďan rozhodol pre tento krok pre dlhotrvajúce zranenie.



"Začiatkom roka 2021 som utrpel zranenie členka a toto zranenie mi uľahčilo rozhodovanie. Zranenie mi výrazne obmedzilo pohyblivosť, ktorú som veľmi potreboval. V kombinácii s niektorými ďalšími vecami mi to pomohlo rozhodnúť sa ukončiť kariéru," uviedol Hutton.



V minulej sezóne nastúpil len na tri zápasy základnej časti NHL. V drese Arizony Coyotes inkasoval 15 gólov. V kariére chytal aj za San Jose, Philadelphiu, Chicago, Nashville, St. Louis a Buffalo.