Brankár Knight absolvoval asistenčný program, vráti sa k Panthers

Sunrise 22. júna (TASR) - Americký hokejový brankár Spencer Knight z Floridy Panthers úspešne absolvoval asistenčný program a pred novou sezónou NHL by sa mal vrátiť do svojho tímu. Informoval o tom generálny manažér klubu Bill Zito.



Dvadsaťdvaročný Knight nastúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA vo februári. Program pomáha hráčom pri liečbe mentálneho zdravia, závislosti pri užívaní návykových látok alebo pri náročných rodinných záležitostiach. Založili ho v roku 1996, počas uplynulej sezóny ho využil aj český útočník Jakub Vrána.



"Komunikujem s ním veľmi často. Darí sa mu dobre. Očakávame, že sa na jeseň pripojí k mužstvu," citoval Zita web tsn.ca. Brankár sa môže vrátiť do tímu Panthers, keď mu to povolia administrátori programu.



Hráčom Floridy sa v uplynulej sezóne podarilo postúpiť až do finále play off NHL, v ktorom prehrali s Vegas Golden Knights 1:4 na zápasy. Veľkou oporou "panterov" bol brankár Sergej Bobrovskij, počas Knightovej absencie si plnil rolu náhradníka Alex Lyon.



Knight nastúpil v ročníku 2022/2023 v 21 dueloch s 90,1-percentnou úspešnosťou zásahov a priemerom 3,18 inkasovaného gólu na zápas. Panthers ho draftovali v roku 2019 v 1. kole z celkového 13. miesta. Kontrakt mu vyprší po sezóne 2025/2026, jeho priemerný ročný plat je 4,5 milióna dolárov.