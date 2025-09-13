< sekcia Šport
NHL: Brankár Knight podpísal trojročný kontrakt s Chicagom
Knight smeruje do poslednej sezóny trojročnej zmluvy s platom 4,5 milióna dolárov ročne. Podpísal ju ešte ako hráč Floridy Panthers.
Autor TASR
Chicago 13. septembra (TASR) - Americký hokejový brankár Spencer Knight podpísal nový trojročný kontrakt s klubom NHL Chicago Blackhawks. Ročne zarobí 5,83 miliónov dolárov.
Knight smeruje do poslednej sezóny trojročnej zmluvy s platom 4,5 milióna dolárov ročne. Podpísal ju ešte ako hráč Floridy Panthers. Klub, ktorý ho v roku 2019 draftoval z 13. miesta, ho počas sezóny 2024/2025 vymenil do Chicaga. Vo farbách Blackhawks nastúpil do 15 duelov, v ktorých dosiahol 89,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,18 inkasovaného gólu na zápas.
