NHL: Brankár Mrázek sa podrobil operácii palca na ruke

Raleigh 4. februára (TASR) - Český hokejový brankár Petr Mrázek z Caroliny Hurricanes absolvoval operáciu palca na pravej ruke. Zatiaľ nie je známe, ako dlho bude svojmu tímu v zámorskej NHL chýbať.



Mrázek utrpel zranenie v sobotnom zápase s Dallasom po kolízii so spoluhráčom Maxom McCormickom. Dvadsaťosemročný brankár zažíval fantastický štart do nového ročníka. Z 66 striel inkasoval iba trikrát, v troch stretnutiach vychytal dva shutouty, pričom mal priemer 0,99 inkasovaného gólu na zápas a držal si úspešnosť zásahov 95,5 percenta.



Bývalý brankár Detroitu či Philadelphie prišiel do Caroliny pred sezónou 2019/2019, v prvých dvoch ročníkoch v tíme Hurricanes odchytal v základnej časti zhodne 40 zápasov. Informoval portál tsn.ca.