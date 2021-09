Brankár Petersen podpísal trojročnú zmluvu s Los Angeles

Los Angeles 22. septembra (TASR) – Americký hokejový brankár Cal Petersen podpísal trojročný kontrakt so svojím doterajším klubom v NHL Los Angeles Kings. Nová zmluva, ktorá vstúpi do platnosti od sezóny 2022/2023, mu vynesie celkovo 15 miliónov dolárov a platový strop kráľov každoročne zaťaží sumou 5 miliónov. Kings o tom informovali na oficiálnej stránke.



Petersena si v drafte 2013 vybral klub Buffalo Sabres, no v NHL debutoval vo farbách Los Angeles v sezóne 2018/2019. V ročníku 2020/2021 bol pri absencii zraneného Jonathana Quicka brankárska jednotka Kings. Nastúpil do 35 zápasov, v ktorých dosiahol 91,1-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,89 inkasovaného gólu na zápas. Novým kontraktom si výrazne polepší, keďže v uplynulých troch sezónach zarábal 858,333 dolárov za sezónu. Rovnaký plat bude mať aj v ročníku 2021/2022, po ktorom už vstúpi do platnosti nový trojročný kontrakt.