Brankár Saros sa vyhol arbitráži

Nashville 16. augusta (TASR) - Fínsky hokejový brankára Juuse Saros sa dohodol s klubom Nashville Predators na novom štvorročnom kontrakte. Ten mu vynesie celkovo 20 miliónov dolárom a každoročne zaťaží platový strop "predátorov" sumou 5 miliónov. Saros sa podpisom nového kontraktu vyhol arbitrážnemu konaniu, ktoré mal naplánované na 18. august a na ktorom mal o jeho ročnom plate rozhodnúť nezávislý sudca.



Saros je súčasť organizácie Predators od roku 2013, keď ho Nashville draftoval z 99. miesta. V NHL debutoval v ročníku 2015/2016 a postupne sa vypracoval do pozície brankárskej jednotky tímu. V základnej časti 2020/2021 nastúpil do 36 zápasov, v ktorých vychytal tri čisté kontá, dosiahol priemer 2,28 inkasovaného gólu na zápas a 92,7-percentnú úspešnosť zásahov. Vo vyraďovacej časti, v ktorej Predators vypadli 1. kole s Carolinou, mal v 4 stretnutiach 92,1-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,78 inkasovaného gólu. V NHL doteraz nastúpil do 172 zápasov.