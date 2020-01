NHL: Brankár Ullmark bude Buffalu chýbať tri až štyri týždne

Buffalo 30. januára (TASR) - Prvý brankár tímu hokejovej NHL Buffalo Sabres Linus Ullmark nebude svojmu družstvu k dispozícii tri až štyri týždne pre zranenie pravej nohy. Informáciu zverejnil klub deň po neúspešnom zápase s Ottawou (2:5), v ktorom si zranenie privodil.



Buffalo neupresnilo Ullmarkov zdravotný stav, no Švéd sa nedokázal po pošmyknutí v tretej tretine postaviť na nohu. Sabres sa musia spoľahnúť na služby Cartera Huttona, ktorý prevažne plnil úlohu dvojky osem rokov. "Nespadol som z neba. Mal som ťažšie obdobie, ale je to iba hokej. Teraz sa musím postaviť do bránky a ukázať, čo je vo mne," povedal podľa AP Hutton.