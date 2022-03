NHL: Brassard si zahrá už za desiaty klub, Philadelphia ho vymenila

Edmonton/Pittsburgh 21. marca (TASR) - Kanadský hokejový útočník Derick Brassard si zahrá v drese už desiateho klubu v NHL. V posledný deň prestupového obdobia zamieril z Pittsburghu Penguins do Edmontonu Oilers, ktorý za neho obetoval voľbu v 4. kole draftu.



Brassarda draftoval v roku 2006 Columbus, v ktorého drese odohral takmer 6 kompletných sezón. Následne postupne hral aj za New York Rangers, Ottawu, Pittsburgh, Colorado, Floridu, New York Islanders, Arizonu a Philadelphiu. V základnej časti NHL doteraz odohral celkovo 936 zápasov, v ktorých získal 519 kanadských bodov za 200 gólov a 319 asistencií. V 117 zápasoch play off mal bilanciu 25+43. Pred sezónou 2021/2022 podpísal s Flyers ročný kontrakt v hodnote 825-tisíc dolárov a po jeho vypršaní sa stane nechráneným voľným hráčom. V doterajšom priebehu sezóny mal v 31 zápasoch bilanciu 6 gólov a 10 asistencií.