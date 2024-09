Bratov Gaudreauovcov pochovali v Pensylvánii

Na snímke hokejista Johnny Gaudreau počas zápasu zámorskej NHL vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

Media 9. septembra (TASR) - So zosnulým americkým hokejistom Johnnym Gaudreauom a jeho bratom Matthewom sa v pondelok poslednýkrát lúčila najbližšia rodina, priatelia či bývalí spoluhráči. Pohreb sa konal v meste Media v americkom štáte Pensylvánia.Bratia tragicky zahynuli vo štvrtok 29. augusta, keď ich počas jazdy na bicykli zrazilo auto. Obaja spolu hrali na Boston College, no do NHL napokon prerazil len Johnny. Počas desiatich sezón odohral v profilige 763 zápasov v dresoch Calgary Flames a Columbusu Blue Jackets. S bratmi sa v oboch mestách vo štvrtok lúčili stovky ľudí.uviedol asistent univerzitného trénera v Bostone Mike Ayers podľa AP.Deň po nehode sa mala vydávať ich mladšia sestra Katie. Po Johnnym zostala vdova Meredith a dve deti, Matthew sa narodenia prvého potomka nedožil. Jeho manželka Madeline, ktorá očakáva príchod dieťaťa v decembri, spustila zbierku na platforme GoFundMe.povedal Michael Myers z tímu ECHL Worcester Railers, kde Matthew odohral dve sezóny.