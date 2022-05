Bruce Boudreau bude trénerom Canucks aj v nasledujúcej sezóne

Vancouver 14. mája (TASR) - Hokejistov Vancouveru Canucks povedie aj v budúcej sezóne NHL ako hlavný tréner Bruce Boudreau. Ten k tímu prišiel v decembri minulého roka, keď nahradil Travisa Greena. Pod jeho vedením sa mužstvo zdvihlo a až do konca základnej časti bojovalo o postup do play off.



Šesťdesiatsedemročný kormidelník absolvoval v tejto sezóne aj svoj 1000. zápas v NHL a už len jedno víťazstvo ho delí od 700. víťazstva. "Máme radosť, že Bruce sa vráti do Vancouveru aj v nasledujúcej sezóne. Odviedol skvelú prácu a túžime vidieť, že to tak bude pokračovať," citovala agentúra AP generálneho manažéra Canucks Patrika Allvina.



"Mám tu nedorobenú prácu a hodlám ju dokončiť. Teraz sme do play off nepostúpili, ale teším sa, že to dokážeme s týmito hráčmi nabudúce. Bol som nervózny, nechcel som nechať Canucks dlho čakať na moje rozhodnutie. Aby bolo jasné, keď som prišiel, podpísal som zmluvu na dva roky. Hoci tam boli tie opcie alebo klauzuly. Tak som agentovi povedal, nech to rýchlo vybaví. Milujem toto mesto, fanúšikov aj hráčov," povedal Boudreau, ktorý mal v kádri v tejto sezóne ako brankársku dvojku Slováka Jaroslava Haláka.