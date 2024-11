Buffalo bude bez obrancu Samuelssona, utrpel zranenie

New York 13. novembra (TASR) - Hokejový klub Buffalo Sabres sa musí zaobísť bez obrancu Mattiasa Samuelssona. Americký bek bude mimo diania pre zranenie v dolnej časti tela, pričom dĺžka jeho absencie nie je známa. Informáciu potvrdil tréner Lindy Ruff a agentúra AP.



Kanadský kouč označil rozsah zranenia ako "dosť veľký". Nešpecifikoval, o čo konkrétne ide, no Samuelsson nebude potrebovať operáciu. Dvadsaťštyriročný obranca sa zranil pri pondelkovej prehre 5:7 s Montrealom, keď mu hráč súpera narazil nohu. Bol to preňho prvý zápas po vyše týždni - v troch dueloch bol ako zdravý náhradník. V tomto dueli si pripísal za hostí tri asistencie slovenský útočník Juraj Slafkovský.



Buffalo čaká ďalší duel v noci na piatok proti St. Louis a do zostavy by sa mal vrátiť kľúčový strelec Tage Thompson, ktorý vynechal práve pondelkový duel proti Canadiens. Na súpiske bude aj brankár Ukko-Pekka Luukkonen, ktorého trápila v zápase proti Montrealu choroba a nechal sa vystriedať, keď inkasoval štyrikrát z osemnástich striel.