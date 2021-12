NHL: Buffalo - New Jersey 3:4, Studenič nebodoval

New York 30. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom uspeli v zápase NHL na ľade Buffala 4:3.



Studenič počas vyše 12 minút na ľade vyslal dve strely na bránku. Ďalší útočník Devils Tomáš Tatar je na koronavírusovom protokole rovnako ako obranca Washingtonu Martin Fehérváry. Capitals zdolali Nashville 5:3 a po siedmich zápasoch uťali víťaznú šnúru Predators.



Vancouver zvíťazil v Anaheime 2:1 po predĺžení. Slovenský brankár Jaroslav Halák kryl na striedačke Canucks chrbát Američanovi Thatcherovi Demkovi, ktorý zneškodnil 22 z 23 striel domácich.



NHL - výsledky:



Buffalo - New Jersey 3:4, Florida - New York Rangers 4:3, Washington - Nashville 5:3, St. Louis - Edmonton 4:2, Seattle - Philadelphia 2:3 pp, Anaheim - Vancouver 1:2 pp