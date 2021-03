Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v zápase NHL nad Buffalom 3:2

výsledky:



New York 27. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v sobotňajšom zápase zámorskej NHL nad Buffalom Sabres 3:2. Víťazný gól strelil v 57. minúte Craig Smith. Slovenský brankár v drese "medveďov" Jaroslav Halák sa do hry nedostal.Buffalo viedlo 1:0 i 2:1, no v treťom dejstve o náskok prišlo. Jeho kríza tak pokračuje, prehralo už sedemnásty zápas v sérii, čo je najviac v NHL od sezóny 2005/2006, keď zaviedli samostatné nájazdy. Sabres naposledy vyhrali 24. februára s New Jersey, odvtedy majú bilanciu 0-15-2 a so 16 bodmi sú najhorším tímom NHL.V druhom stretnutí zvíťazili hráči Philadelphie Flyers na domácom ľade nad New Yorkom Rangers 2:1 a ukončili štvorzápasovú sériu prehier. "Jazdci" naopak prišli o šnúru troch víťazstiev po sebe. O triumfe Flyers rozhodol v 56. minúte dvadsaťpäťročný obranca Samuel Morin svojím prvým gólom v NHL.