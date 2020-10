NHL: Buffalo podpísalo dvojročný kontrakt so Švédom Olofssonom

Buffalo 29. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres sa dohodol na dvojročnej zmluve so švédskym útočníkom Victorom Olofssonom. Má celkovú hodnotu 6,1 milióna amerických dolárov.



Obe strany sa podpisom nového kontraktu vyhli arbitráži. Dvadsaťpäťročný Olofsson sa v uplynulej sezóne dostal do All Star výberu nováčikov profiligy, v 54 zápasoch nazbieral 42 bodov (20+22). Pre zranenie v dolnej časti tela vynechal 15 duelov, pripomenula agentúra AP.