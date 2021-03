NHL: Buffalo vymenilo brankára Johanssona do Colorada

New York 21. marca (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Buffalo Sabres vymenil brankára Jonasa Johanssona do Colorada Avalanche za výber v šiestom kole draftu 2021. Dvadsaťpäťročný Švéd má v tejto sezóna bilanciu 0-5-1 a priemer 3,79 inkasovaných gólov na zápas v siedmich zápasoch.



Johansson rozšíri brankársky tím "lavín." Jednotkou je Philipp Grubauer, ktorý nastúpil v tejto sezóne už na 25 zápasov. Český brankár Pavel Francouz pre zranenie dolnej časti tela ešte do hry nezasiahol a nováčik Hunter Miska odchytal päť zápasov. "Je to veľký brankár, ktorý sa z roka na rok zlepšuje. V minulej sezóne mal v AHL výborné štatistiky a verím, že bude pre nás posilou," povedal pre nhl.com tréner Colorada Jared Bednar.



V NHL odchytal Johansson zatiaľ 13 zápasov (11 štartov) s bilanciou 1-8-2. Sabres ho draftovali v treťom kole z celkového 61. miesta v roku 2014.