Buffalo vymenilo Cozensa do Ottawy, opačným smerom zamieril Norris

Buffalo 7. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres vymenil pred uzávierkou transakcií útočníka Dylana Cozensa a obrancu Dennisa Gilberta do Ottawy Senators. Opačným smerom zamierili útočník Josh Norris a obranca Jacob Bernard-Docker. Sabres získali aj voľbu v 2. kole draftu 2026.



Cozens pôsobil v Buffale od roku 2019, keď ho klub draftoval v 1. kole ako celkovú sedmičku. Dvadsaťštyriročný center odohral v prebiehajúcej sezóne 61 zápasov, v ktorých nazbieral 31 bodov za 11 gólov a 20 asistencií. V NHL si doteraz pripísal celkovo 341 štartov v základnej časti so ziskom 197 bodov (77+120). Obranca Gilbert nastúpil v sezóne 2024/2025 do 25 zápasov so ziskom 5 bodov (0+5). Pred pôsobením v Buffale hral aj za Calgary a Chicago.



Dvadsaťpäťročný Norris prišiel do Ottawy v roku 2018 zo San Jose po výmene za obrancu Erika Karlssona. V 53 zápasoch sezóny 2024/2025 mal bilanciu 20 gólov a 13 asistencií. V 236 dueloch v drese Ottawy získal dokopy 90 gólov a 66 asistencií. Okrem Norrisa prišiel do Buffala aj obranca Jacob Bernard-Docker, ktorého "senátori" získali v drafte 2018 z celkového 26. miesta. V aktuálnej sezóne nastúpil do 25 zápasov so ziskom štyroch bodov (1+3). Informoval o tom oficiálny web profiligy.