Buffalo vymenilo obrancu Montoura na Floridu

Florida 10. apríla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Brandon Montour zamieril v rámci výmeny z Buffala Sabres do klubu Florida Panthers. "Šable" za neho získali voľbu v 3. kole draftu 2021.



Pre 26-ročného Montoura je Florida tretie pôsobisko v rámci NHL. V roku 2014 ho z 55. miesta draftoval Anaheim, ktorý ho vo februári 2019 vymenil do Buffala. V prebiehajúcej sezóne 2020/2021 odohral za Buffalo 38 zápasov, v ktorých bol so 14 bodmi za 5 gólov a 9 asistencií druhý v poradí tímovej produktivity obrancov. V roku 2019 reprezentoval Kanadu na MS na Slovensku.