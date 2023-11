NHL: Calgary opäť povolalo Pospíšila do prvého tímu

Calgary 6. novembra (TASR) - Hokejový tím NHL Calgary Flames povolal slovenského útočníka Martina Pospíšila späť do prvého tímu. Iba deň predtým ho síce formálne poslal na farmu Calgary Wranglers v AHL, no potvrdili sa informácie zámorských médií, že išlo iba o dočasnú transakciu "na papieri".



Dvadsaťtriročný Slovák zažil v sobotu premiéru v NHL, ktorú okorenil svojím prvým gólom. Calgary aj vďaka nemu zdolalo Seattle 6:3. Pospíšil odohral 10:15 minút a pripísal si dva plusové body a tri strely. V zostave Flames by nemal chýbať ani v noci na stredu v domácom dueli proti Nashvillu.