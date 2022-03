NHL: Calgary poslalo Ružičku na farmu do Stocktonu

Calgary 14. marca (TASR) - Vedenie klubu NHL Calgary Flames poslalo slovenského hokejistu Adama Ružičku do farmárskeho tímu Stockton Heat (AHL). Opačným smerom putoval obranca Connor Mackey.



Podľa webu flamesnation.ca si tento krok vyžiadalo menšie zranenie švédskeho zadáka Olivera Kylingtona. V nočnom zápase na ľade Colorada (0:3) hral na jeho mieste Michael Stone, no Flames potrebujú Mckeya ako siedmeho obrancu na záskok v prípade, že by sa vyskytli v mužstve ďalšie zdravotné problémy. Na jeho povolanie však potrebovali získať priestor pod platovým stropom a z prvého tímu Calgary je Ružička jediný hráč, ktorého klub nemusel pred preradením na farmu zapísať na waiver listinu.



Dvadsaťdvaročný útočník odohral v tejto sezóne za "plamene" 23 zápasov, v ktorých nazbieral deväť kanadských bodov za päť gólov a štyri asistencie. Debut v NHL absolvoval už v minulom ročníku, celkovo má na konte 26 profiligových štartov a desať bodov (5+5).