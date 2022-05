Calgary poslalo Ružičku na farmu, pomôže Stocktonu v play off AHL

Calgary 28. mája (TASR) - Vedenie klubu Calgary Flames po vyradení v 2. kole play off NHL poslalo slovenského hokejistu Adama Ružičku do farmárskeho tímu Stockton Heat. S ním teraz zabojuje o Calderov pohár, Stockton vedie v 3. kole play off AHL (finále Pacifickej divízie) s Coloradom Eagles 2:1 na zápasy. Na farme sa Ružička opäť stretne aj s krajanom Martinom Pospíšilom.



Flames po vypadnutí z bojov o Stanleyho pohár poslali Ružičku do záložného mužstva spoločne s brankárom Adamom Wernerom a obrancami Connorom Mackeyom a Juusom Välimäkim, informoval klub na sociálnej sieti. Dvadsaťtriročný slovenský center odohral v tejto sezóne za Calgary 28 zápasov v základnej časti NHL, v ktorých strelil päť gólov a pridal päť asistencií. V play off šancu v zostave Flames nedostal. V nižšej zámorskej súťaži AHL si pripísal v tomto ročníku 16 štartov s bilanciou 11 gólov a 9 asistencií.