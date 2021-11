NHL: Calgary povolalo Ružičku z farmy do prvého tímu

Calgary 25. novembra (TASR) - Vedenie klubu NHL Calgary Flames povolalo slovenského hokejistu Adama Ružičku z farmy do prvého tímu. "Plamene" o tom informovali vo štvrtok na svojom oficiálnom twitterovom účte.



Flames odohrajú najbližší zápas v NHL až v noci na nedeľu, keď privítajú doma Winnipeg. Zatiaľ nie je jasné, či 22-ročný útočník dostane šancu v zostave Calgary a absolvuje tak tohtosezónnu premiéru v zámorskej profilige, alebo bude počas pauzy iba trénovať s prvým mužstvom.



Ružička si odkrútil debut v NHL už v minulom ročníku, keď v troch zápasoch v drese Flames získal jednu asistenciu. Po tohtoročnom prípravnom kempe ho však kanadský klub poslal do farmárskeho tímu Stockton Heat v nižšej súťaži AHL, kde začal sezónu. V nej mal fantastický štart, keď sa vďaka svojím výkonom zaradil medzi ofenzívnych lídrov Stocktonu. Našiel si pevné miesto v strede prvého útoku a v 13 stretnutiach nazbieral 16 kanadských bodov (10+6), spoločne s Jakobom Pelletierom vedie bodovanie tímu. S 10 gólmi je momentálne najlepší strelec AHL, v produktivite je celkovo siedmy.



Flames aktuálne chýba pre zranenie krídelník Brett Ritchie. V prvom tíme ho doteraz zastupoval Walker Duehr ako 13. útočník, no v stredu ho klub poslal na farmu do Stocktonu.