NHL: Calgary prehralo v Columbuse 1:3, Ružička nebodoval

NHL - výsledky:



Columbus - Calgary 3:1, New York Islanders - New Jersey 4:5 pp



New York 21. októbra (TASR) - Hokejisti Calgary prehrali v noci na sobotu v zápase zámorskej NHL na ľade Columbusu 1:3. Slovenský útočník Adam Ružička sa v drese Flames do kanadského bodovania nezapísal.Ružička nenadviazal na počin z predchádzajúceho dňa, keď dokázal streliť víťazný gól v Buffale a Calgary po dobrom štarte do sezóny prehralo v troch z uplynulých štyroch stretnutí. V druhom zápase dňa zvíťazilo New Jersey na ľade New Yorku Islanders 5:4 po predĺžení. V 63. min rozhodol Jack Hughes, ktorý v stretnutí dosiahol dva góly a dve asistencie.