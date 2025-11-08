< sekcia Šport
NHL: Calgary s Honzekom podľahlo Chicagu, Bedard natiahol bodovú sériu
Minnesota uspela na ľade New Yorku Islanders 5:2 a vybojovala tretí triumf za uplynulé štyri zápasy.
Autor TASR,aktualizované
New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti Calgary so slovenským útočníkom Samuelom Honzekom prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL s Chicagom 0:4. Pri všetkých štyroch góloch hostí bol Connor Bedard, ktorý raz skóroval a trikrát asistoval. Dvadsaťročný kanadský center bodoval v siedmom zápase v rade, nazbieral v nich dokopy 15 bodov (6+9).
Bedard ťahá svoju druhú najúspešnejšiu šnúru, lepšiu mal len v minulej sezóne, keď v decembri 2024 a januári 2025 bodoval v deviatich stretnutiach za sebou. „Hrám so skvelými hráčmi, ktorí mi uľahčujú prácu. Niekedy body pribúdajú, niekedy nie, pre mňa je prvoradé, aby som sa dostával do šancí, vytváral akcie a body potom prídu,“ uviedol pre nhl.com Bedard, draftová jednotka z roku 2023. Úspešne mu sekundoval Tyler Bertuzzi, ktorý strelil dva góly, Andre Burakovsky zaznamenal gól a asistenciu. Oporou Blackhawks bol aj brankár Spencer Knight, ktorý zlikvidoval všetkých 33 striel domácich hráčov a dosiahol prvé čisté konto v sezóne a celkovo šieste v profiligovej kariére. Zároveň to bol jeho premiérový shutout vo farbách Chicaga. Blackhawks odštartoval šesťzápasový trip tromi prehrami, ale teraz vyhrali druhý duel za sebou.
Flames prvýkrát v tomto ročníku nedali ani jeden gól v zápase. „Boli sme pomalí, zaostávali sme v hre s pukom i bez puku. V našej hre chýbalo veľa vecí,“ trpko konštatoval tréner „plameňov“ Ryan Huska. Honzek nastúpil opäť na ľavom krídle tretieho útoku s Mikaelom Backlundom a Blakeom Colemanom, odohral 12:42 minút, rozdal tri bodyčeky a pripísal si jednu mínusku. Zápas nedohral útočník Chicaga Frank Nazar, ktorý odstúpil z hry už v prvej tretine po kolízii s Joelom Farabeem. V druhej tretine opustil duel aj obranca Calgary Zayne Parekh po hite od Nicka Foligna.
Hráči New Yorku Rangers triumfovali v Detroite 4:1 a slávili siedme víťazstvo na klziskách súperov (7-1-1). Stali sa prvým tímom v histórii, ktorý prvých sedem výhier v sezóne zaznamenal vonku. Artemij Panarin sa na triumfe podieľal gólom a dvomi asistenciami, Alexis Lafreniere mal gól a asistenciu a Mika Zibanejad pridal dve asistencie. Brankár hostí Jonathan Quick predviedol 32 úspešných zákrokov. „Jazdci“ to na tohto súpera vedia, „červené krídla“ zdolali v siedmom vzájomnom súboji v rade.
Minnesota uspela na ľade New Yorku Islanders 5:2 a vybojovala tretí triumf za uplynulé štyri zápasy. Gólom a asistenciou sa na víťazstve Wild podieľal Kirill Kaprizov. Mats Zuccarello sa vrátil do zostavy Minnesoty po zranení a v sezóne debutoval ziskom asistencie. „Dokázali sme hrať s energiou a zabrali naplno brankár i všetky štyri formácie. Podali sme kompletný tímový výkon,“ pochvaľoval si tréner „divochov“ John Hynes.
San Jose zdolalo Winnipeg 2:1 a dosiahlo piatu výhru z uplynulých siedmich zápasov (5-1-1). O víťazstve Sharks rozhodol v závere Will Smith. Macklin Celebrini sa pod výhru podpísal gólom a asistenciou a s 23 bodmi (9+14) sa dostal na čelo ligovej produktivity. „Ťahá nás každý večer. Najviac sa mi páči, ako dokáže vtiahnuť chalanov do boja. Takto vzniká víťazná kultúra v tíme. Odviedol v tom fantastickú prácu, som naňho hrdý, je jeden z najlepších mladých hráčov a skvelá osobnosť. Sme šťastní, že ho máme v mužstve,“ povedal tréner „žralokov“ Ryan Warsofsky na adresu Celebriniho.
Bedard ťahá svoju druhú najúspešnejšiu šnúru, lepšiu mal len v minulej sezóne, keď v decembri 2024 a januári 2025 bodoval v deviatich stretnutiach za sebou. „Hrám so skvelými hráčmi, ktorí mi uľahčujú prácu. Niekedy body pribúdajú, niekedy nie, pre mňa je prvoradé, aby som sa dostával do šancí, vytváral akcie a body potom prídu,“ uviedol pre nhl.com Bedard, draftová jednotka z roku 2023. Úspešne mu sekundoval Tyler Bertuzzi, ktorý strelil dva góly, Andre Burakovsky zaznamenal gól a asistenciu. Oporou Blackhawks bol aj brankár Spencer Knight, ktorý zlikvidoval všetkých 33 striel domácich hráčov a dosiahol prvé čisté konto v sezóne a celkovo šieste v profiligovej kariére. Zároveň to bol jeho premiérový shutout vo farbách Chicaga. Blackhawks odštartoval šesťzápasový trip tromi prehrami, ale teraz vyhrali druhý duel za sebou.
Flames prvýkrát v tomto ročníku nedali ani jeden gól v zápase. „Boli sme pomalí, zaostávali sme v hre s pukom i bez puku. V našej hre chýbalo veľa vecí,“ trpko konštatoval tréner „plameňov“ Ryan Huska. Honzek nastúpil opäť na ľavom krídle tretieho útoku s Mikaelom Backlundom a Blakeom Colemanom, odohral 12:42 minút, rozdal tri bodyčeky a pripísal si jednu mínusku. Zápas nedohral útočník Chicaga Frank Nazar, ktorý odstúpil z hry už v prvej tretine po kolízii s Joelom Farabeem. V druhej tretine opustil duel aj obranca Calgary Zayne Parekh po hite od Nicka Foligna.
Hráči New Yorku Rangers triumfovali v Detroite 4:1 a slávili siedme víťazstvo na klziskách súperov (7-1-1). Stali sa prvým tímom v histórii, ktorý prvých sedem výhier v sezóne zaznamenal vonku. Artemij Panarin sa na triumfe podieľal gólom a dvomi asistenciami, Alexis Lafreniere mal gól a asistenciu a Mika Zibanejad pridal dve asistencie. Brankár hostí Jonathan Quick predviedol 32 úspešných zákrokov. „Jazdci“ to na tohto súpera vedia, „červené krídla“ zdolali v siedmom vzájomnom súboji v rade.
Minnesota uspela na ľade New Yorku Islanders 5:2 a vybojovala tretí triumf za uplynulé štyri zápasy. Gólom a asistenciou sa na víťazstve Wild podieľal Kirill Kaprizov. Mats Zuccarello sa vrátil do zostavy Minnesoty po zranení a v sezóne debutoval ziskom asistencie. „Dokázali sme hrať s energiou a zabrali naplno brankár i všetky štyri formácie. Podali sme kompletný tímový výkon,“ pochvaľoval si tréner „divochov“ John Hynes.
San Jose zdolalo Winnipeg 2:1 a dosiahlo piatu výhru z uplynulých siedmich zápasov (5-1-1). O víťazstve Sharks rozhodol v závere Will Smith. Macklin Celebrini sa pod výhru podpísal gólom a asistenciou a s 23 bodmi (9+14) sa dostal na čelo ligovej produktivity. „Ťahá nás každý večer. Najviac sa mi páči, ako dokáže vtiahnuť chalanov do boja. Takto vzniká víťazná kultúra v tíme. Odviedol v tom fantastickú prácu, som naňho hrdý, je jeden z najlepších mladých hráčov a skvelá osobnosť. Sme šťastní, že ho máme v mužstve,“ povedal tréner „žralokov“ Ryan Warsofsky na adresu Celebriniho.
NHL - sumáre:
Detroit Red Wings - New York Rangers 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly: 12. Compher (Appleton, Copp) - 7. Cuylle (Zibanejad, Panarin), 25. Laba (Lafreniere, Panarin), 48. Panarin (Zibanejad, Raddysh), 49. Lafreniere (Sheary). Brankári: Talbot - Quick, strely na bránku: 33:26.
New York Islanders - Minnesota Wild 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Góly: 25. Heineman (Horvat, Barzal), 39. Pageau (Lee, Pulock) - 8. Hinostroza (Brodin, Johansson), 13. Jurov (Trenin, Foligno), 26. Faber, 30. Rossi (Kaprizov, Hunt), 49. Kaprizov (Zuccarello). Brankári: Rittich - Wallstedt, strely na bránku: 27:26.
Calgary Flames - Chicago Blackhawks 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Góly: 13. Bertuzzi (Bedard, Levšunov), 42. Bertuzzi (Bedard, Burakovsky), 48. Burakovsky (Bedard), 58. Bedard. Brankári: Wolf - Knight, strely na bránku: 33:27.
San Jose Sharks - Winnipeg Jets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 14. Celebrini (Toffoli), 56. Smith (Celebrini, Kurashev) - 13. Morrissey (Niederreiter). Brankári: Nedeljkovic - Hellebuyck, strely na bránku: 27:32.
Slovák v akcii:
Samuel Honzek (Calgary) 12:42 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Detroit Red Wings - New York Rangers 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly: 12. Compher (Appleton, Copp) - 7. Cuylle (Zibanejad, Panarin), 25. Laba (Lafreniere, Panarin), 48. Panarin (Zibanejad, Raddysh), 49. Lafreniere (Sheary). Brankári: Talbot - Quick, strely na bránku: 33:26.
New York Islanders - Minnesota Wild 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Góly: 25. Heineman (Horvat, Barzal), 39. Pageau (Lee, Pulock) - 8. Hinostroza (Brodin, Johansson), 13. Jurov (Trenin, Foligno), 26. Faber, 30. Rossi (Kaprizov, Hunt), 49. Kaprizov (Zuccarello). Brankári: Rittich - Wallstedt, strely na bránku: 27:26.
Calgary Flames - Chicago Blackhawks 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Góly: 13. Bertuzzi (Bedard, Levšunov), 42. Bertuzzi (Bedard, Burakovsky), 48. Burakovsky (Bedard), 58. Bedard. Brankári: Wolf - Knight, strely na bránku: 33:27.
San Jose Sharks - Winnipeg Jets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 14. Celebrini (Toffoli), 56. Smith (Celebrini, Kurashev) - 13. Morrissey (Niederreiter). Brankári: Nedeljkovic - Hellebuyck, strely na bránku: 27:32.
Slovák v akcii:
Samuel Honzek (Calgary) 12:42 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/