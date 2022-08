NHL: Calgary sa dohodlo s Kadrim na sedemročnom kontrakte

Calgary 18. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Calgary Flames je blízko k podpisu zmluvy s neobmedzeným voľným hráčom Nazemom Kadrim. S kanadským centrom sa dohodol na sedemročnom kontrakte, informoval o tom portál TSN.



Flames si však musia uvoľniť miesto pod platovým stropom a preto pošlú do Montrealu Seana Monahana, ktorý má ešte ročnú zmluvu v hodnote 6,375 miliónov dolárov. Dvadsaťsedemročný center nazbieral v 65 dueloch uplynulej sezóny 23 bodov (8+15), v apríli podstúpil operáciu bedra.



Kadri, ktorý v októbri oslávi 32 rokov, nazbieral v 71 dueloch 87 bodov (28+59), v 16 zápasoch play off pridal sedem gólov a osem asistencií a s Coloradom Avalanche získal premiérovo v kariére Stanleyho pohár.



Do NHL si ho vybralo Toronto Maple Leafs zo 7. miesta draftu v roku 2009. V tíme strávil desať rokov a v júli 2019 sa sťahoval do Colorada. V 739 zápasoch základnej časti nazbieral 512 bodov (219+293) a v 52 dueloch play off pridal 44 bodov (19+25).